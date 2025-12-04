Ucrânia acusa Rússia de enviar crianças ucranianas a campos de 'reeducação' na Coreia do Norte

A Ucrânia acusou a Rússia, nesta quinta-feira (4), de enviar crianças ucranianas "sequestradas" por Moscou nos territórios ocupados pelo Exército russo para campos de "reeducação" na Coreia do Norte. O mediador ucraniano para os direitos humanos, Dmytro Lubinets, divulgou em um comunicado "novas informações" sobre a existência de campos na Coreia do Norte onde crianças ucranianas seriam submetidas a uma "russificação" e "militarização" forçadas.

"É necessário localizar todas as crianças, protegê-las e levá-las de volta para suas casas. As crianças ucranianas não podem ser armas nas mãos do agressor", defendeu Lubinets. Na véspera, durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos, Kateryna Rachevska, responsável pela ONG ucraniana Regional Center for Human Rights, declarou que sua organização havia identificado 165 "campos de reeducação" para crianças ucranianas sequestradas pelas forças russas. Segundo ela, esses centros estariam localizados em territórios ucranianos ocupados, na Rússia, em Belarus e também na Coreia do Norte. De acordo com sua ONG, duas crianças, oriundas da Crimeia - anexada pela Rússia - e da parte da região de Donetsk controlada por Moscou, foram enviadas para um campo localizado em Songdowon, na Coreia do Norte, a 9.000 km da Ucrânia.

Lá, "as crianças eram ensinadas a 'destruir os militaristas japoneses' e conheceram ex-combatentes [norte-coreanos] que haviam atacado em 1968 o navio 'Pueblo' da Marinha dos Estados Unidos", disse Rachevska. As autoridades de Kiev acusam a Rússia de ter sequestrado pelo menos 20.000 crianças ucranianas desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Destas, apenas 1.850 teriam sido encontradas. Em 2023, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, pela "deportação ilegal" de crianças de zonas ocupadas da Ucrânia.