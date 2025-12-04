Time sensação da Ligue 1, Lens tenta manter liderança contra o Nantes

Clube de uma cidade com pouco mais de 30 mil habitantes e ostentando uma modesta coleção de troféus, que inclui apenas um título da liga (1998) e uma Copa da Liga (1999), o Lens é o time do momento na França e uma das revelações do futebol europeu. Após quatro vitórias em seus últimos quatro jogos, e com o Paris Saint-Germain não tão dominante quanto em temporadas anteriores, o time do norte da França sonha com outro feito épico como a conquista do título da Premier League pelo Leicester City em 2016.

Antes de visitar o Nantes no sábado, a equipe "Sangue e Ouro" lidera a Ligue 1 com um ponto de vantagem sobre o poderoso PSG e dois sobre o Olympique de Marselha, uma posição que não ocupava havia 21 anos, mas que não parece ser uma mera casualidade. Além da contratação de alto nível de Florian Thauvin, o Lens realizou uma janela de transferências discreta, porém astuta e equilibrada, reforçando pelo menos uma posição em cada setor. Além do talento ofensivo trazido pelo ex-jogador do Tigres, os reforços de destaque incluem o promissor goleiro Robin Risser, o experiente zagueiro Matthieu Udol e o jovem e talentoso Samson Baidoo, assim como o meia técnico Mamadou Sangaré e o atacante Odsonne Édouard. Seis jogadores que entraram direto para o time titular de Pierre Sage, tendo chegado apenas algumas semanas antes, estão fazendo todos esquecerem as saídas de Neil El Aynaoui, Facundo Medina e Andy Diouf.

E nenhum desses jogadores custou mais do que dez milhões de dólares (cerca de R$ 53 milhões na cotação atual). Isso é consequência dos cortes orçamentários anunciados há um ano pelo dono do clube, Joseph Oughourlian. À espera de um possível tropeço do líder do campeonato, o PSG recebe no sábado o Rennes (5º colocado), time que vive boa fase. Mas o Olympique de Marselha (3º) também pode assumir a liderança provisória nesta sexta-feira, se vencer na visita ao Lille (4º).

-- Programação da 15ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira: (15h00) Brest - Monaco

(17h00) Lille - Olympique de Marselha - Sábado: (13h00) Nantes - Lens