Suprema Corte permite novo mapa congressional no Texas, dando mais assentos a republicanos

A Suprema Corte dos EUA veio em socorro dos republicanos do Texas nesta quinta-feira, permitindo que as eleições do próximo ano sejam realizadas sob o plano de redistritamento congressional do estado, favorável ao Partido Republicano e impulsionado pelo presidente norte-americano, Donald Trump - apesar de uma decisão de instância inferior indicar que o mapa discrimina com base em raça.

Os juízes agiram em resposta a um pedido de emergência do Texas por uma ação rápida, pois a qualificação nos novos distritos já começou, com as eleições primárias em março.