Sheinbaum terá primeiro encontro 'cara a cara' com Trump amanhã em meio a impasse tarifário

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou em sua coletiva de imprensa diária que terá um breve encontro presencial com o líder americano, Donald Trump, em Washington nesta semana, em meio às negociações sobre as tarifas dos EUA aplicadas a produtos mexicanos. Segundo ela, o primeiro diálogo "cara a cara" entre os dois ocorrerá nesta sexta-feira, 05.

Sheinbaum acrescentou que também se reunirá com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, na capital americana, onde ambos participarão do sorteio da Copa do Mundo de 2026 organizada pelos três países da América do Norte. A viagem marca sua primeira ida aos Estados Unidos desde que assumiu a presidência.