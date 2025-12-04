Rússia diz ter capturado Pokrovsk, cidade-chave na Ucrânia

Cidade no Leste ucraniano tem localização estratégica por ser ponto de contato de rodovias e ferrovias e pode facilitar avanço de tropas russas para o Oeste. Ucrânia não confirma captura.A Rússia afirmou, nesta segunda-feira (1/12), ter capturado a cidade de Pokrovsk, no Leste da Ucrânia, após cerca de um ano de batalhas na região. A informação foi divulgada por Dmitri Peskov, porta-voz de Moscou, a jornalistas russos. Segundo Peskov, o presidente Vladimir Putin foi informado da tomada da cidade próxima a Donetsk. A Ucrânia não confirmou que Pokrovsk foi capturada. O Exército Russo também informou ter invadido a cidade de Vovchansk, vizinha de Kharkiv e no Noroeste ucraniano, mas, segundo a agência de notícias dpa, as alegações não puderam ser confirmadas. A reivindicação da Rússia aumenta a pressão sobre a Ucrânia em meio às negociações de um plano de cessar-fogo defendido pelos Estados Unidos. O enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, deve se reunir nesta terça-feira (02/11) em Moscou com Putin para tratar do tema. "O chefe do Estado Maior, Valeri Guerásimov, informou a Vladimir Putin sobre a libertação das cidades de Krasnoarmeysk (nome russo de Pokrovsk) e Vovchansk”, informou o Kremlin no Telegram. O Kremlin indicou que o relatório foi enviado ao presidente russo na noite de domingo, mas foi publicado nesta segunda-feira. O Ministério da Defesa russo também publicou imagens que, segundo afirmou a pasta, mostram soldados russos hasteando a bandeira na praça do centro de Pokrovsk. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, que está em Paris nesta segunda, disse que os confrontos nos arredores de Pokrovsk e Kharkiv seguem intensos. A batalha por Pokrovsk se estende há meses. Em setembro, centenas de soldados russos conseguiram se infiltrar na região. Por que Pokrovsk é importante? Pokrovsk, que fica próximo a Donetsk, tem uma localização estratégica por estar no cruzamento de várias rodovias e ferrovias que levam às últimas posições das tropas ucranianas no Leste. A captura da cidade inviabilizaria o abastecimento das tropas ucranianas em outros pontos do front oriental e também abriria para a Rússia a possibilidade de um avanço para o Oeste, onde as defesas ucranianas estão mais dispersas, e para o Norte, onde estão as cidades de Kramatorsk e Sloviansk. Se isso ocorrer, o exército ucraniano correria risco de ser cercado pelas tropas russas. Caso a Ucrânia de fato perca Pokrovsk, a cidade se tornaria, segundo especialistas militares, a base central das tropas russas na região, semelhante ao que já foi para a Ucrânia. Os russos avançariam então para uma área com prédios altos e densamente povoada, onde milhares de soldados poderiam ser acomodados. Enquanto isso, os militares ucranianos, incluindo pilotos de drones, unidades de guerra eletrônica e unidades de reconhecimento, teriam que recuar para áreas florestais. Já Vovchansk, na região de Kharkiv, vem sendo destruída pelos conflitos desde maio de 2024. O ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, chamou a captura dessa cidade de "um passo importante em direção à vitória”. Uma análise de dados feita pela agência AFP a partir de dados do Instituto para o Estudo de Guerra (ISW), nos Estados Unidos, indica que as tropas russas fizeram, no mês passado, o maior avanço na Ucrânia desde novembro de 2024. fcl/ra (afp/dpa)