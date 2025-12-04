Raphinha, um retorno para devolver a alma ao Barcelona

"Não sei como ele não ganhou a Bola de Ouro". Foi assim que Diego Simeone se referiu ao brasileiro Raphinha na terça-feira, o destaque da virada do Barcelona contra o Atlético de Madrid (3-1) no Camp Nou. O retorno gradual do brasileiro deu sentido ao esquema tático de Hansi Flick, que se baseia na pressão alta para recuperar a posse de bola e criar jogadas perigosas.

Após ficar dois meses afastado devido a uma lesão na perna direita, Raphinha começou jogando dez minutos na vitória de sua equipe contra o Athletic Bilbao (4-0). Depois, atuou durante meia hora na derrota para o Chelsea (3-0) e sessenta minutos contra o Alavés (3-1), duelo no qual contribuiu com duas assistências. Contra o time de Simeone, o ponta não se cansou de incentivar seus companheiros a manterem a pressão alta no campo de ataque. Exausto, acabou pedindo para ser substituído aos 73 minutos. Antes disso, ele havia marcado o gol de empate após um passe de Pedri, se livrando de Jan Oblak e criando espaço para receber a bola. "Estou buscando recuperar minha melhor forma física e, naturalmente, senti um pouco de cansaço em uma partida tão exigente", disse Raphinha após o jogo. - 'Gols preciosos' -

O jogador de 28 anos busca reencontrar sua melhor forma após uma temporada excepcional no ano passado, quando marcou 34 gols e deu 26 assistências em 57 partidas, se consolidando como um dos melhores jogadores da Europa. No entanto, Raphinha terminou em quinto lugar na votação da Bola de Ouro e ficou de fora da Seleção Mundial da FIFPro. O brasileiro manifestou publicamente seu descontentamento, citando a tríplice coroa nacional conquistada com o Barcelona, assim como suas estatísticas pessoais.

"Eu gosto muito dele. Ele joga em todas as posições, onde quer que o coloquem. E marca gols lindos. Não sei como ele não ganhou a Bola de Ouro. Eu escolho ele", elogiou Diego 'El Cholo' Simeone. No sábado, Raphinha terá mais uma oportunidade de mostrar "o quão bom ele é", como diz seu treinador, contra o Betis, no estádio La Cartuja, em Sevilha, em mais um grande teste para o Barcelona, que tem 37 pontos, um a mais que seu perseguidor mais próximo, o Real Madrid. O time 'merengue', que interrompeu uma sequência de três empates consecutivos ao vencer o Athletic Bilbao por 3 a 0 no San Mamés na quarta-feira, vai enfrentar no domingo o Celta de Vigo, no Santiago Bernabéu.

