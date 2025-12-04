Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin afirma ter 'absoluta certeza' de que Trump deseja resolução de paz na Ucrânia

Putin afirma ter 'absoluta certeza' de que Trump deseja resolução de paz na Ucrânia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que "tem absoluta certeza, sem qualquer dúvida" que o presidente dos EUA, Donald Trump, deseja uma resolução de paz para o conflito com a Ucrânia, em entrevista para o India Today nesta quinta-feira, 4. "Os EUA podem ter as razões para isso. Podem ser humanas, mas podem ser econômicas", ponderou, ao dizer que as empresas americanas têm interesse em retornar para Moscou e aguardam apenas o fim do conflito no Leste Europeu.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia EUA Putin

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar