Putin afirma ter 'absoluta certeza' de que Trump deseja resolução de paz na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que "tem absoluta certeza, sem qualquer dúvida" que o presidente dos EUA, Donald Trump, deseja uma resolução de paz para o conflito com a Ucrânia, em entrevista para o India Today nesta quinta-feira, 4. "Os EUA podem ter as razões para isso. Podem ser humanas, mas podem ser econômicas", ponderou, ao dizer que as empresas americanas têm interesse em retornar para Moscou e aguardam apenas o fim do conflito no Leste Europeu.