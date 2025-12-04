Pulte enfrenta investigação de órgão de fiscalização do Congresso após acusações a Cook

Um importante órgão de fiscalização do Congresso dos EUA abriu uma investigação sobre o Diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA, na sigla em inglês), Bill Pulte - que ajudou a iniciar investigações contra vários dos inimigos políticos do presidente norte-americano, Donald Trump -, por possível uso indevido de autoridade.

Os legisladores, em uma carta, solicitaram que o Escritório de Responsabilidade Governamental investigue prontamente as ações recentes realizadas na FHFA, por Pulte e por outros funcionários relevantes para determinar se a agência usou indevidamente de sua autoridade e dos recursos federais.