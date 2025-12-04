Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Líbano anuncia que negociações com Israel serão retomadas em 19 de dezembro

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, anunciou nesta quinta-feira (4) que a próxima rodada de negociações com Israel ocorrerá em 19 de dezembro.

"É normal que a primeira sessão não tenha sido muito produtiva, mas ela abriu caminho para as próximas sessões que começarão no dia 19 deste mês", afirmou, segundo declarou o ministro da Informação, Paul Morcos, ao término de uma reunião do gabinete.

Aoun também afirmou que as reações à primeira rodada de conversações de quarta-feira foram "positivas" e destacou que as negociações diretas entre representantes civis israelenses e libaneses, as primeiras em décadas, buscavam evitar uma "segunda guerra".

O chefe de Estado libanês insistiu, segundo Morcos, na "necessidade de que prevaleça a linguagem da negociação, e não a linguagem da guerra". Também ressaltou que não haveria concessões quanto à soberania do Líbano.

"Não há outra opção além da negociação. Essa é a realidade, e isso é o que a história nos ensinou sobre as guerras", afirmou, segundo Morcos.

O anúncio ocorre dias após o primeiro aniversário do início de um frágil cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, em 27 de novembro de 2024.

A trégua pôs fim a mais de um ano de hostilidades que eclodiram depois que o movimento islamista libanês lançou ataques em apoio a seu aliado palestino, o Hamas.

Apesar da trégua, Israel bombardeou repetidamente o Líbano, alegando que precisava impedir que o Hezbollah reconstruísse suas capacidades militares.

Segundo um plano aprovado por Beirute, o Exército libanês deveria desmantelar as infraestruturas militares do Hezbollah situadas ao sul do rio Litani antes do fim do ano, para depois fazer o mesmo no restante do país.

Aoun receberá na sexta-feira membros do Conselho de Segurança da ONU e a enviada americana Morgan Ortagus, a quem pedirá que contribuam para o sucesso das negociações com Israel.

