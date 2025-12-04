Presidente da Alerj é preso pela PF sob suspeita de vazar informações

Rodrigo Bacellar é suspeito de ter repassado informações sigilosas de operação que mirou um ex-deputado da Assembleia Legislativa do Rio investigado por elo com o Comando Vermelho.A Polícia Federal (PF) prendeu o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), na manhã desta quarta-feira (03/12). A ordem de prisão preventiva foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF ), que determinou ainda o afastamento de Bacellar do mandato. A PF suspeita que o político fluminense repassou informações sigilosas de uma operação que levou à prisão de um colega dele de Alerj, o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva (MDB), conhecido como TH Joias por causa da sua atividade como proprietário de uma joalheria. Preso três meses atrás sob suspeita de negociar armas para a facção criminosa Comando Vermelho (CV) , TH Joias era um suplente que ocupou uma cadeira de deputado entre julho de 2024 e setembro de 2025, até ter sua prisão decretada e o titular original reassumir o mandato. Já Bacellar foi preso preventivamente nesta quarta enquanto prestava depoimento na sede da PF no Rio. O gabinete dele na Alerj foi alvo de busca e apreensão no início da manhã. Em nota, a Alerj afirmou que ainda não foi informada oficialmente sobre a operação desta quarta, e que "assim que tiver acesso a todas as informações, irá tomar as medidas cabíveis". As suspeitas da PF contra Bacellar A PF afirma que Bacellar advertiu TH Joias de que ele seria preso e o orientou a destruir provas. O ex-deputado, por sua vez, teria reagido apagando dados de seu celular e se desfazendo de objetos de sua casa. Na decisão que autorizou a prisão do presidente da Alerj, Moraes afirmou que há "fortes indícios" de participação dele em uma organização criminosa e citou a "existência de um verdadeiro estado paralelo, capitaneado pelos capos da política fluminense que nos bastidores vazam informações que inviabilizam o sucesso de operações policiais relevantes contra facções criminosas violentas, a exemplo do Comando Vermelho". A defesa de Bacellar ainda não havia se manifestado até a publicação deste texto. Quem é Bacellar Natural de Campos dos Goytacazes, Rodrigo Bacellar é advogado e começou na política em 2018, eleito deputado estadual pelo Solidariedade. Reeleito em 2022 pelo PL de Jair Bolsonaro , migrou em 2024 para o União Brasil. Ele preside a Alerj desde 2023 e está em seu segundo mandato como chefe do Legislativo fluminense. Bacellar é aliado do governador Cláudio Castro (PL) e é cotado para sucedê-lo no cargo em 2026. ra (Agência Brasil, ots)