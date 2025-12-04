Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preços do petróleo fecham em alta por tensões geopolíticas persistentes

Autor AFP
Os preços do petróleo fecharam em alta, nesta quinta-feira (4), impulsionados pela falta de avanços diplomáticos entre os negociadores sobre a guerra na Ucrânia e pelos ataques de Kiev à infraestrutura petroleira russa.

O preço do Brent do mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 0,94%, a 63,26 dólares o barril.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro subiu 1,22%, a 59,67 dólares o barril.

"Não resta dúvida de que as tensões geopolíticas (entre Rússia e Ucrânia) influem" nos operadores, comentou à AFP Bart Melek, da TD Securites.

Na terça-feira, o enviado americano Steve Witkoff se reuniu por quase cinco horas no Kremlin com o presidente russo, Vladimir Putin, para discutir um plano apresentado por Washington para pôr fim à guerra na Ucrânia, posteriormente revisado por Kiev, mas não houve anúncios concretos.

Putin considerou, nesta quinta-feira, que estas negociações são "complexas", mas que é preciso "participar" delas ao invés de obstruí-las, segundo uma entrevista transmitida por um canal de TV indiano.

Delegados americanos e ucranianos se reúnem nesta quinta-feira na Flórida para tentar encontrar uma saída para a guerra.

"Também vimos que alguns petroleiros [russos] foram afundados ou inutilizados pelo Exército ucraniano", assinala Bart Melek, o que contribui para o aumento dos preços.

Os operadores também acompanham de perto, nesta quinta-feira, a visita de Vladimir Putin à Índia, no contexto do aumento das tarifas aduaneiras imposto a Nova Délhi por Donald Trump, em represália às suas compras de petróleo russo.

Segundo Melek, o aumento dos preços do petróleo é limitado pelo "crescimento dos estoques de cru em várias partes do mundo".

eua rússia ucrânia

