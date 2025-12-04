Possível intervenção militar dos EUA divide venezuelanos na Flórida

Os Estados Unidos devem intervir na Venezuela? A questão, atual após a mobilização militar americana no Caribe, divide os venezuelanos no sul da Flórida. Embora a maioria apoie uma mudança na liderança de seu país, há divergências sobre a melhor forma de alcançá-la. Para Andrea González, de 38 anos, "se há um sentimento comum entre todos os venezuelanos, é o ódio" por Nicolás Maduro.

Como ela, muitos membros da diáspora culpam o presidente pela crise econômica e política que provocou o êxodo de quase oito milhões de venezuelanos nos últimos anos, segundo a ONU. Por isso, a maioria deles na Flórida apoia Donald Trump em sua política de pressão sobre Caracas, embora ele tenha suscitado diversas críticas pelas consequências de suas duras medidas migratórias para os venezuelanos. As posições diferem entre os partidários de usar a força para derrubar Maduro - sobretudo após sua reeleição em 2024, denunciada como fraudulenta pela oposição - e aqueles que, temerosos das consequências de uma guerra, preferem esgotar a via diplomática. Desde setembro, Washington lançou uma operação contra supostas "narcolanchas" no Caribe e no Pacífico, com um balanço de pelo menos 83 mortos.

Os Estados Unidos mobilizaram também o maior porta-aviões do mundo, junto com uma frota de navios de guerra, e Trump anunciou na semana passada ações iminentes no terreno. Os motivos dessa mobilização perto da Venezuela, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, geram dúvidas, entretanto, já que a nação sul-americana tem um peso bastante inferior a países como Colômbia ou México no narcotráfico. - "Faca de dois gumes" -

Em Caracas, Maduro afirma que Washington quer derrubá-lo. E em Doral, perto de Miami - onde mais de 40% da população é de origem venezuelana -, Diana González espera que assim seja. Essa designer de interiores de 47 anos apoia "100%" uma intervenção em seu país para derrubar um governo que acusa de ser corrupto e de reprimir os opositores. É a única opção viável, assegura, após anos de tentativas pacíficas infrutíferas. "Não podemos continuar sozinhos, porque é uma luta muito injusta entre pessoas com bandeiras e pessoas com armas", diz.

Confia que a queda de Maduro seja algo "cirúrgico" e que não desencadeie uma guerra, já que "ninguém na Venezuela vai lutar pelo regime". Depois, espera um governo liderado pela prêmio Nobel da Paz María Corina Machado, a líder opositora que vive na clandestinidade e que, inabilitada politicamente, impulsionou a candidatura de Edmundo González Urrutia nas presidenciais de 2024. Carmen, de 66 anos, vê uma possível intervenção como "uma faca de dois gumes" para o país de onde emigrou em 2020.