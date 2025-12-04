Os diferentes cenários para o título mundial da Fórmula 1

Quem, entre o britânico Lando Norris (McLaren), o atual campeão holandês Max Verstappen (Red Bull) e o australiano Oscar Piastri (McLaren), será coroado campeão mundial de Fórmula 1? Vários cenários são possíveis para a disputa do título no domingo, em Abu Dhabi, a última corrida da temporada. Matematicamente, Norris é o favorito, com uma vantagem de 12 pontos sobre seu perseguidor mais próximo, Verstappen, e de 16 pontos sobre seu companheiro de equipe, Piastri.

Em caso de empate na pontuação após a corrida, se nenhum dos três vencer o Grande Prêmio, Norris se sagrará campeão por ter sido segundo colocado em mais ocasiões, já que os três possuem o número de vitórias (sete cada). Lando Norris terminou em segundo lugar oito vezes, Verstappen seis e Piastri quatro. Nessa disputa a três, muitas combinações são possíveis. Estas são as mais plausíveis, com base na escala de pontos (25 para o vencedor e, em seguida, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 para os nove seguintes): - Lando Norris será campeão se...

- Se terminar em 3º, independentemente dos resultados de Verstappen e Piastri. - Se terminar no pior dos casos em 5º e Verstappen não vencer, independentemente do resultado de Piastri. - Se terminar no pior dos casos em 6º e nem Verstappen nem Piastri vencerem.

- Se terminar no pior dos casos em 8º e Verstappen terminar no máximo em 3º, e Piastri não vencer. - Se terminar em 9º, Verstappen não subir ao pódio e Piastri não vencer. - Se terminar em 10º, Verstappen não subir ao pódio e Piastri terminar no máximo em 3º.

- Se não pontuar, Verstappen não subir ao pódio e Piastri terminar no máximo em 3º. - Max Verstappen será campeão se... - Se vencer e Norris terminar no máximo em 4º, independentemente do resultado de Piastri.