OMS faz alerta sobre aumento do número de mortes e casos de malária

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sobre o aumento das mortes relacionadas à malária no ano passado em todo o mundo, assim como sobre o número de casos, em um cenário de aumento da resistência aos medicamentos. A malária continua sendo um grave problema de saúde global, com quase 282 milhões de casos e 610.000 mortes em todo o mundo registradas no ano passado, o que representa um leve aumento na comparação com 2023, informou a OMS em seu relatório anual sobre a doença transmitida por mosquitos.

"O aumento do número de casos e mortes, a ameaça crescente da resistência aos medicamentos e o impacto dos cortes no financiamento podem comprometer os avanços alcançados nas últimas duas décadas", advertiu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nenhum destes desafios, no entanto, é insuperável. Graças à liderança dos países mais afetados e aos investimentos específicos, a visão de um mundo sem malária continua sendo viável", afirmou. A África permanece, de longe, como a região mais afetada, com 94% dos casos e 95% das mortes registradas em todo o planeta. A grande maioria (75%) das mortes na região corresponde a crianças com menos de 5 anos. A OMS destacou alguns avanços. Desde que a organização aprovou as primeiras vacinas contra a malária em 2021, 24 países incorporaram o medicamento ao calendário de vacinação.