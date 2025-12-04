Muitos europeus acreditam na possibilidade de guerra com a Rússia, segundo pesquisa

Segundo a pesquisa, que ouviu 9.553 pessoas no final de novembro, mais da metade (51%) dos entrevistados acredita que há um risco "elevado" ou "muito elevado" de que a Rússia entre em guerra com seu país nos próximos anos.

Muitos europeus consideram que existe um risco elevado de guerra com a Rússia, segundo uma pesquisa realizada em nove países da União Europeia (UE) e publicada nesta quinta-feira (4) pela revista francesa "Le Grand Continent".

A pesquisa incluiu nove países (França, Alemanha, Itália, Espanha, Polônia, Portugal, Croácia, Bélgica e Países Baixos), com amostras de mais de mil pessoas em cada nação.

A percepção do risco de conflito aberto com a Rússia varia de um país para outro. Na Polônia, que compartilha fronteira com a Rússia e com seu aliado Belarus, 77% dos entrevistados consideram o risco de conflito elevado ou muito elevado.

Na França, o percentual é de 54% e na Alemanha, de 51%. Em contrapartida, 65% dos italianos consideram que o risco é baixo ou inexistente.

"A Rússia representa, com folga, a ameaça estatal de guerra mais significativa para a opinião europeia", analisa a revista Le Grand Continent, uma publicação geopolítica vinculada à École Normale Supérieure da França.