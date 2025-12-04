Militar sem experiência em inteligência é nomeado chefe do Mossad em Israel

O general de divisão Roman Gofman sucederá David Barnea, cujo mandato de cinco anos termina em junho de 2026, informou o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta-feira (4) a nomeação de seu adido militar, um general alheio ao mundo da inteligência, como diretor do Mossad, o serviço de inteligência exterior de Israel.

Nascido na antiga Bielorrússia em 1976, Roman Gofman chegou a Israel aos 14 anos e alistou-se no Exército em 1995, na unidade de blindados.

Ele foi nomeado membro do gabinete de Netanyahu em abril de 2024 após ser ferido em combate contra o Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, o dia do ataque do movimento islamista palestino que desencadeou a guerra em Gaza.

Naquele momento, ele era comandante do centro nacional de treinamento de infantaria.

O general Gofman, embora não use a kipá dos judeus praticantes, estudou na yeshivá (escola talmúdica) de Ely, uma instituição emblemática do sionismo religioso de direita situada nesse assentamento israelense no norte da Cisjordânia ocupada.