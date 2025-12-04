Meta começa a remover menores de 16 anos de suas plataformas na Austrália

A Austrália aprovou uma lei, que entrará em vigor no próximo dia 10, para obrigar as plataformas Facebook, TikTok e YouTube a remover e bloquear menores de 16 anos. Elas estão sujeitas a multas de US$ 32 milhões caso não tomem "medidas razoáveis" para cumprir a legislação.

A gigante da tecnologia Meta anunciou nesta quinta-feira (4) que começou a excluir as contas de usuários australianos menores de 16 anos no Instagram, Threads e Facebook, antes da exclusão generalizada desses usuários das redes sociais, em 10 de dezembro.

"Estamos trabalhando arduamente para remover todos os usuários que entendemos terem menos de 16 anos até 10 de dezembro. O cumprimento da lei será um processo contínuo, em várias etapas", disse um porta-voz da Meta.

Esses usuários podem baixar e salvar seu histórico online, acrescentou o porta-voz. "Antes de você completar 16 anos, vamos notificá-lo de que, em breve, você terá permissão para recuperar o acesso a essas plataformas, e seu conteúdo será restaurado exatamente como você o deixou."

A empresa afirmou que cumprirá a lei australiana, mas pediu que as lojas de aplicativos sejam responsabilizadas pela verificação da idade dos usuários, em vez das plataformas de redes sociais.

djw/lec/tc/mas/mvl/lb