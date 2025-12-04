Messi destaca "momento muito bom" do Inter Miami para final da MLS

O astro argentino Lionel Messi destacou a grande fase vivida pelo Inter Miami às vésperas de sua primeira final da MLS, onde enfrentará o Vancouver Whitecaps, liderado em campo pelo meia alemão Thomas Müller, no sábado. Em sua sexta temporada, o clube da Flórida disputará seu primeiro título da liga norte-americana, em grande parte graças ao talento aparentemente inesgotável do craque de 38 anos.

"Vem numa boa hora porque estamos chegando em um ótimo momento. O time está sólido, confiante e animado, e jogar em casa é definitivamente uma vantagem", disse o capitão em entrevista à ESPN divulgada nesta quinta-feira (4). "Sempre fizemos a diferença em casa, nos tornamos fortes e precisamos aproveitar isso", acrescentou o argentino, se referindo à vantagem de jogar no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida. Messi buscará seu primeiro título da MLS, clube ao qual chegou em meados de 2023 após terminar como artilheiro da temporada regular com 29 gols em 28 jogos e brilhar nos playoffs com seis gols em cinco partidas. "Sou competitivo, gosto de vencer, de tentar. Já tivemos fases ruins, momentos difíceis, mas sempre tentamos, nos reerguemos e estamos sempre em busca do melhor", afirmou.

- Garantido na Copa de 2026? - A final entre Inter Miami e Vancouver Whitecaps acontecerá um dia após o sorteio, em Washington, para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Messi não garantiu sua presença no maior torneio de futebol, onde a Argentina defenderá o título conquistado em 2022 no Catar.

"Vou encarar um dia de cada vez, sendo sincero e tentando ser realista e me sentir bem. Este ano me senti muito bem (...) A liga (MLS) é muito física, e os adversários cresceram muito", disse ele. O craque afirmou estar em constante contato com o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, sobre sua participação na Copa do Mundo. "Ele sempre me diz que gostaria que eu estivesse lá, onde quer que eu esteja. Temos uma relação de muita confiança, onde podemos conversar sobre tudo", declarou. "Nas últimas, estarei vendo (a Copa do Mundo) ao vivo".

Com ou sem ele, considerou que os campeões mundiais lutarão para conquistar seu quarto título mundial e que possuem várias vantagens, incluindo a boa gestão de Scaloni e a descoberta de novos jogadores talentosos. "Este é um momento que a Argentina precisa aproveitar. A verdade é que, depois de uma vitória na Copa do Mundo, você ganha muita confiança, uma sensação de alívio que permite trabalhar e se preparar para as competições de forma diferente", afirmou o astro. "É um grupo que vai tentar de novo, que vai dar tudo de si, que vai lutar. Mas, às vezes, pequenos detalhes podem dificultar as coisas. Uma Copa do Mundo é muito difícil. Qualquer seleção pode te complicar", apontou.