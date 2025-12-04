Menino indiano de 3 anos se classifica na Federação Internacional de Xadrez

O indiano Sarwagya Singh Kushwaha tornou-se o jogador de xadrez mais jovem a obter uma classificação da Federação Internacional de Xadrez (Fide) com apenas três anos, sete meses e 20 dias. O prodígio do xadrez bateu o recorde de seu compatriota, Anish Sarkar, que tinha três anos, oito meses e 19 dias quando entrou no ranking da Federação Internacional de Xadrez em novembro do ano passado.

Kushwaha, que frequenta uma creche no estado indiano de Madhya Pradesh, tem um rating de 1.572 pontos. Para obter uma classificação da Fide, é necessário derrotar pelo menos outro jogador classificado no ranking oficial da federação. O rating é o número de pontos que medem a força de um jogador, com base em seu rendimento. O número um mundial, Magnus Carlsen, é o melhor em xadrez rápido, com um rating de 2.824 pontos. O pai de Kushwaha, Siddhart Singh, disse que a conquista de seu filho representa "grande orgulho e honra", segundo meios de comunicação indianos. "Queremos que ele se torne um grande mestre", acrescentou.