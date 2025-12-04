McLaren contra 'Chucky' Verstappen em explosivo epílogo do Mundial de F1

Quem será coroado campeão de F1 no domingo em Abu Dhabi? De um lado estão os candidatos Lando Norris e Oscar Piastri, e do outro, o atual campeão Max Verstappen, aparentemente em desvantagem em relação aos dois pilotos da McLaren, mas que chega à corrida final com uma vantagem psicológica. O chefe da McLaren, Zak Brown, comparou recentemente Verstappen a um monstro de filme de terror que retorna para assombrar a equipe de Woking, algo que o holandês levou na esportiva: "Podem me chamar de Chucky!", brincou com os repórteres antes do Grande Prêmio do Catar, referindo-se ao 'brinquedo assassino' popularizado pela franquia de filmes de mesmo nome.

Enquanto este poderá ser o primeiro título para qualquer um dos pilotos da McLaren, para Verstappen (Red Bull) seria seu quinto título consecutivo, um feito alcançado anteriormente apenas pelo lendário Michael Schumacher entre 2000 e 2004. O piloto holandês parecia fora da disputa no início de novembro, quando chegou a Las Vegas a 49 pontos de Norris e 25 pontos atrás de Piastri. Mas os erros cometidos pela equipe de Woking ressuscitaram Verstappen, que largará no último Grande Prêmio 12 pontos atrás de Norris e quatro pontos à frente de Piastri. - Norris só precisa de um pódio -

Verstappen parece ter provocado um verdadeiro caos na McLaren: ambos os carros laranja-papaia foram desclassificados em Las Vegas por violarem o regulamento, e no último Grande Prêmio, no Catar, a equipe cometeu um erro fatal ao não enviar seus pilotos para uma troca de pneus durante um período de safety car, ao contrário da maioria do grid. Apesar de tudo, a missão é difícil para Verstappen, já que Norris precisa apenas terminar no pódio para se tornar campeão, independentemente dos resultados de seus adversários. O piloto britânico tenta aliviar a pressão ressaltando que "no ano passado, nosso objetivo era o Mundial de Construtores. Este ano estamos mirando outro (o Mundial de Pilotos)".

- Novidade em dez anos - A McLaren, grande dominadora no campeonato, garantiu o título de construtores no início de outubro, mas agora almeja o Santo Graal da principal categoria do automobilismo. Com três candidatos ao título de pilotos na última corrida do ano, a Fórmula 1 não via um cenário como esse desde 2010, quando o alemão Sebastian Vettel (então na Red Bull) conquistou a coroa, que também foi disputada por outros três pilotos (Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Mark Webber) no último GP realizado, assim como este ano, em Abu Dhabi.

Além do título do Mundial de pilotos, o vice-campeonato no Mundial de construtores também será decidido neste domingo. A Mercedes é a favorita, com 33 pontos de vantagem sobre a Red Bull, e ainda há 43 pontos em disputa. Essa classificação não é um mero prêmio de consolação, já que determina a distribuição que a Fórmula 1 faz entre as equipes com base em sua posição no Mundial: quanto melhor a posição de uma equipe, mais dinheiro ela recebe, o que, em teoria, permite que ela invista mais no carro para o ano seguinte.