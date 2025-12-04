Manchester United cede empate no fim contra o West Ham

Os 'Red Devils' não conseguiram aproveitar o embalo após a vitória sobre o Crystal Palace e permanecem na oitava posição, apenas dois pontos atrás do Chelsea, quarto colocado.

O Manchester United empatou em 1 a 1 com o West Ham (18º) e perdeu a oportunidade de diminuir a diferença em relação aos quatro primeiros colocados da Premier League no jogo que encerrou a 14ª rodada.

Após um empate em 0 a 0 que durou quase uma hora, o United finalmente abriu o placar por meio de Diogo Dalot, que aproveitou um rebote de um chute de Casimero (58').

Mas na reta final o meia do West Ham, Soungoutou Magassa, que fez uma ótima partida, empatou após Noussair Mazraoui tirar a bola em cima da linha (83').

Com Matthijs de Ligt lesionado e Leny Yoro no banco de reservas, o técnico do Manchester United, Ruben Amorim, escalou uma defesa incomum com três zagueiros, com o jovem de 19 anos Ayden Heaven começando na zaga ao lado de Luke Shaw e Noussair Mazraoui.

O jovem zagueiro, que parecia um pouco nervoso, foi substituído por Yoro após o intervalo.