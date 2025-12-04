Maduro confirma conversa 'cordial' com Trump e diz: 'sempre buscamos a paz

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou ter conversado por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "A conversa ocorreu em tom de respeito. Inclusive, posso dizer que foi cordial", afirmou o venezuelano.

"Se essa ligação significa que estão sendo dados passos rumo a um diálogo respeitoso de país a país, que seja bem-vindo o diálogo, a diplomacia, porque sempre buscamos a paz", acrescentou Maduro.