Lloris renova por um ano com Los Angeles FC
O veterano goleiro francês Hugo Lloris renovou seu contrato com o Los Angeles FC por mais um ano, anunciou o clube da Major League Soccer (MLS) nesta quinta-feira (4).
O campeão da Copa do Mundo de 2018 assinou um novo contrato para a próxima temporada, com opção de renovação até 2027.
O goleiro de 38 anos, que atuou nas últimas duas temporadas pelo LAFC, é o titular absoluto da equipe comandada pelo técnico americano Steve Cherundolo.
O time de Los Angeles, que contratou o sul-coreano Son Heung-min durante a temporada, foi eliminado há duas semanas nas semifinais da Conferência Oeste pelo Vancouver Whitecaps.
O clube canadense, do meia-atacante alemão Thomas Müller, vai enfrentar o Inter Miami de Lionel Messi na final do campeonato, no sábado.
rg/jde/raa/dam/aam/am