Lesionado, Antetokounmpo vai desfalcar Milwaukee Bucks de duas a quatro semanas

Com seu futuro no Milwaukee Bucks incerto, Giannis Antetokounmpo ficará afastado das quadras por pelo menos duas semanas devido a uma lesão muscular, informou a imprensa americana nesta quinta-feira (4).

O astro grego sofreu a lesão logo aos três minutos do jogo de quarta-feira contra o Detroit Pistons.

Após dar uma assistência, Antetokounmpo caiu na quadra sem nenhum contato, aumentando os temores de uma ausência prolongada.

A lesão, que o Milwaukee Bucks descreveu como uma distensão na panturrilha, o deixará fora de ação por um período de duas a quatro semanas, de acordo com reportagens da ESPN e do The Athletic.

Durante esse tempo, a atenção do mundo da NBA permanecerá voltada para o ala-pivô, já que a ESPN noticiou na quarta-feira que ele está em negociações com o Bucks para uma possível transferência antes do encerramento do mercado, em 5 de fevereiro.

O jogador grego, que tem médias de 28,9 pontos, 10,1 rebotes e 6,1 assistências, já havia manifestado seu descontentamento com a persistente falta de competitividade dos Bucks, que não vencem uma série de playoffs há três anos e atualmente ocupam a décima posição na Conferência Leste com um retrospecto negativo de 10 vitórias e 13 derrotas.

Antetokounmpo, de 30 anos, jogou todas as suas 13 temporadas na NBA pelo Bucks, levando o time ao título em 2021. Ele foi eleito MVP (Jogador Mais Valioso) duas vezes e Melhor Defensor do Ano uma vez. 

Se a lesão persistir por um mês, o astro grego corre o risco de não jogar o mínimo de 65 partidas necessárias para ser elegível a prêmios individuais do ano.

