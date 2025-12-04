Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itália jogará semifinal da repescagem para Copa de 2026 contra Irlanda do Norte em Bérgamo

A semifinal da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, entre Itália e Irlanda do Norte, será disputada em 26 de março no estádio da Atalanta, em Bérgamo (norte da Itália), anunciou nesta quinta-feira (4) a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

A 'Nazionale', que terminou em segundo lugar em seu grupo, atrás da Noruega, precisa disputar a repescagem pela terceira vez consecutiva. 

A seleção italiana foi eliminada pela Suécia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia-2018, e pela Macedônia do Norte para o Mundial do Catar-2022. 

Em comunicado, a federação destacou que "a Itália está invicta em Bérgamo, com duas vitórias e dois empates em quatro jogos". 

A última vez que a 'Azzurra' jogou no Estádio Gewiss, em setembro passado, venceu a Estônia por 5 a 0 na estreia de Gennaro Gattuso como técnico, sucedendo Luciano Spalletti em junho. 

Caso vença a Irlanda do Norte, 69ª colocada no ranking da Fifa, a seleção italiana, tetracampeã mundial e 12ª colocada no ranking, viajará no dia 31 de março para enfrentar o vencedor da partida entre País de Gales (32º) e Bósnia-Herzegovina (71º). 

A seleção vencedora garantirá sua vaga na Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, México e Canadá.

