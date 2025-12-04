Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fim de semana tem duelos no topo da tabela da Bundesliga

Autor AFP
Tipo Notícia

Com três confrontos difíceis na parte de cima da tabela, a 13ª rodada da Bundesliga pode determinar uma eliminação quase definitiva de times que ainda sonham em superar o Bayern de Munique.

O gigante bávaro, invicto no campeonato e líder com 34 pontos, vai visitar no sábado (6) o Stuttgart (6º colocado, com 22 pontos) que chega a um momento crucial.

Os atuais campeões da Copa da Alemanha, que avançaram para as quartas de final do torneio na quarta-feira, têm tido dificuldades na Bundesliga neste mês de novembro, com uma derrota para o RB Leipzig e um empate diante do Borussia Dortmund, dois de seus adversários diretos na disputa pela liderança.

O Stuttgart venceu apenas uma de suas últimas quatro partidas no campeonato, números que não inspiram muita confiança antes de receber o embalado Bayern.

O primeiro time atrás do líder é o RB Leipzig, com 26 pontos, que também no sábado receberá o Eintracht Frankfurt (7º, 21 pontos). Com apenas uma vitória nos últimos três jogos, o Leipzig não pode se dar ao luxo de perder mais pontos se quiser ser um candidato sério ao título da Bundesliga.

O Borussia Dortmund (3º, 25 pontos), já nove pontos atrás do Bayern, tampouco poderá baixar a guarda quando receber no domingo o Hoffenheim (5º, 23 pontos), que está invicto há seis jogos na Bundesliga (5 vitórias e 1 empate).

E o Bayer Leverkusen (4º, 23 pontos), que eliminou o Dortmund no meio da semana pela Copa da Alemanha, terá o jogo mais acessível entre os quatro primeiros colocados, já que visitará no sábado um time que está na parte inferior da tabela: o Augsburg (14º).

--- Programação da 13ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Mainz - B. Mönchengladbach

- Sábado:

(11h30) Augsburg - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Union Berlin

Colônia - St Pauli

Heidenheim - Freiburg

Stuttgart - Bayern de Munique

(14h30) RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(11h30) Hamburgo - Werder Bremen

(13h30) Borussia Dortmund - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 34 12 11 1 0 44 9 35

2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9

3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10

4. Bayer Leverkusen 23 12 7 2 3 28 17 11

5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8

6. Stuttgart 22 12 7 1 4 21 17 4

7. Eintracht Frankfurt 21 12 6 3 3 28 23 5

8. Freiburg 16 12 4 4 4 19 20 -1

9. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5

10. Colônia 15 12 4 3 5 21 20 1

11. Union Berlin 15 12 4 3 5 15 19 -4

12. B. Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3

13. Hamburgo 12 12 3 3 6 11 18 -7

14. Augsburg 10 12 3 1 8 15 27 -12

15. Wolfsburg 9 12 2 3 7 14 22 -8

16. Heidenheim 8 12 2 2 8 10 27 -17

17. St Pauli 7 12 2 1 9 10 24 -14

18. Mainz 6 12 1 3 8 11 23 -12

