Filhos expressam preocupação com saúde de magnata pró-democracia preso em Hong Kong

Os filhos do magnata da mídia de Hong Kong Jimmy Lai expressaram na terça-feira (2) preocupação com a saúde de seu pai na prisão e afirmaram que sua condição está piorando. Lai, que completa 78 anos na próxima segunda-feira, está preso desde o fim de 2020, enquanto a China reforça seu controle sobre a região semiautônoma, à qual prometeu um sistema separado quando o Reino Unido a entregou em 1997.

Segundo seus filhos, Lai, que sofre de diabetes, permanece em confinamento solitário, sem ar-condicionado, em um local onde a temperatura pode chegar a 44°C no verão. "Ele emagreceu significativamente e está visivelmente mais fraco", denunciou Claire Lai, que deixou Hong Kong após ver o pai, meses atrás. Durante uma visita a Washington, onde a família busca reunir apoio, Claire disse à AFP que os dentes de seu pai "estão apodrecendo" devido às condições de prisão. Também afirmou que os guardas não permitiram que seu pai, um católico devoto, recebesse a comunhão, e faziam pequenos gestos para desmoralizá-lo. O governo de Hong Kong condenou o que chamou de relatos "distorcidos" sobre o tratamento recebido por Lai, incluindo os da AFP. "Estas reportagens têm como objetivo difamar (as autoridades de Hong Kong), enganando a opinião pública", afirmaram as autoridades do território chinês na quarta-feira em um comunicado.

"O governo da RAEHK enfatizou em várias ocasiões que o atendimento médico recebido por Lai (...) sob custódia é adequado e completo", acrescenta a nota, que utiliza a sigla da Região Administrativa Especial de Hong Kong. Empresário bem-sucedido e opositor do governo chinês, Lai fundou em Hong Kong o tabloide pró-democracia Apple Daily. Ele é alvo de acusações de conluio estrangeiro pelos protestos de 2019 contra o poder crescente da China, e pode ser condenado à prisão perpétua. Seu filho, Sebastien Lai, expressou esperança de que o presidente dos Estados Unidos e o premiê do Reino Unido, Keir Starmes, continuem levantando junto à China a questão de seu pai, que é cidadão britânico.