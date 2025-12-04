Episódio 'fraco' do La Niña pode surgir nos próximos meses, diz ONU

O fenômeno La Niña, associado a um resfriamento global, pode aparecer de forma branda entre dezembro e fevereiro, mas muitas regiões continuariam registrando temperaturas elevadas, informou nesta quinta-feira (4) a Organização Meteorológica Mundial (OMM). Segundo a atualização da agência da ONU, "há 55% de probabilidade de que um episódio fraco de La Niña influencie nas condições meteorológicas e climáticas durante os próximos três meses".

Embora o La Niña tenha um efeito de resfriamento, "espera-se que muitas regiões continuem registrando temperaturas acima do normal", indicou a OMM, com base nas últimas observações de seus centros mundiais de previsão sazonal em meados de novembro de 2025. Segundo a organização, os indicadores oceânicos e atmosféricos revelam condições "limítrofes" para um episódio de La Niña. Para os períodos de janeiro-março e fevereiro-abril de 2026, a probabilidade de um retorno a condições neutras "aumenta gradualmente de cerca de 65% para 75%", indicou. La Niña refere-se ao resfriamento periódico em grande escala das temperaturas superficiais no centro e no leste do Oceano Pacífico equatorial. Está associado a variações na circulação atmosférica tropical, em particular mudanças nos ventos, na pressão e nos regimes de precipitações, segundo a OMM.