Empresas chinesas de óculos inteligentes buscam conquistar mercado mundial

Na China, os usuários de óculos de inteligência artificial podem pagar em uma loja apenas olhando para o código QR e ativando um comando de voz com uma frase-chave. Uma tecnologia sofisticada com a qual as empresas fabricantes buscam conquistar o crescente mercado local e internacional. O interesse pelos óculos inteligentes dispara no mundo graças aos avanços da IA, após mais de uma década de promessas não cumpridas.

A americana Meta lidera o mercado, mas muitas empresas chinesas - desde as gigantes, como Alibaba e Xiaomi, até as startups como Rokid e XREAL - tentam conquistar o grande público com estes acessórios com processador e IA integrados. Com esta tecnologia, simples gestos faciais convertem os óculos em um assistente virtual capaz de fotografar, reconhecer objetos e fazer traduções, entre outras funções ativadas com a inclinação da cabeça, o tom de voz, a fixação do olhar em um ponto ou alguma ordem tátil. "As vantagens da China são evidentes", declarou à AFP o diretor-executivo da Rokid, Misa Zhu, após um recente lançamento na cidade de Hangzhou. "O ecossistema e a sua cadeia de suprimentos estão na China, e a China produz muito", afirmou.

Internamente, as empresas chinesas tem uma clara vantagem porque os serviços da Meta estão bloqueados e só podem ser acessados com um VPN. O país é um mercado potencialmente lucrativo para a tecnologia portátil. A venda de óculos inteligentes cresceu 116% em 2025, segundo a empresa de inteligência de mercado IDC. O cotidiano na China está altamente digitalizado, e até mesmo os idosos utilizam smartphones para tudo, de pagamentos ao transporte.

A infraestrutura chinesa de internet, como o pagamento em QR code, "está mais desenvolvido do que na Europa e nos Estados Unidos", assegurou Zhu. - Pequenas empresas - Outras empresas chinesas, como Xiaomi, RayNeo, Thunderobot e Kopin estão presentes neste mercado, indicou Flora Tang, analista da Counterpoint.

A Xiaomi, em especial, era uma desconhecida no setor e suas lentes IA se converteram nas terceiras mais vendidas no primeiro semestre de 2025. Outras pequenas empresas também despertaram interesse como a Rokid, que arrecadou mais de 4 milhões de dólares (21,2 milhões de reais na cotação atual) no site de financiamento coletivo Kickstarter. Para operar nos mercados local e internacional, a empresa permite aos clientes que utilizem aplicativos chineses na China e outros nos demais países, ao contrário da Meta, que limita os aplicativos disponíveis.