Eleição em Honduras: rival de aliado de Trump lidera apuração; entenda a demora

O candidato conservador Salvador Nasralla continuava liderando as eleições presidenciais de Honduras na noite de quarta-feira, 3. O pleito foi realizado no domingo, 30, mas a contagem dos votos ainda não foi finalizada por conta de irregularidades em algumas atas eleitorais. Nasralla tem uma vantagem de pouco menos de 14 mil votos sobre o também conservador Nasry Asfura. Ambos os candidatos superaram a marca de 1 milhão de votos, segundo resultados preliminares. 80,29% das atas eleitorais foram contabilizadas.

Nasralla, do Partido Liberal, lidera com 40,23% dos votos, enquanto Asfura tem 39,69%. A candidata de esquerda Rixi Moncada possui 19,01% dos votos. Contagem De acordo com o sistema de divulgação do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), esses resultados preliminares correspondem a 15.378 atas transmitidas e processadas de um total de 19.152. Até o momento dessas 15.245 atas, há 2.204 que apresentam inconsistências e deverão ser conferidas voto por voto para corrigi-las, segundo o órgão eleitoral. O CNE tem um máximo de 30 dias para emitir uma declaração final sobre o vencedor das eleições, período no qual deve realizar todo o processo de contagem, processamento e correção. Os dois candidatos em disputa respeitaram o chamado do órgão eleitoral para não se declararem vencedores, embora ambos assegurem que têm todos os votos para garantir a vitória.

As eleições gerais em Honduras foram realizadas no domingo para eleger o novo presidente, três vice-presidentes, 128 deputados titulares, suplentes, e os 298 prefeitos e vice-prefeitos. Problemas técnicos

Além de problemas na contagem dos votos, o site que as autoridades eleitorais hondurenhas criaram para compartilhar os resultados da votação enfrentou "problemas técnicos" que provocaram sua queda, deixando o público sem informações sobre os resultados da eleição presidencial e outras votações extremamente acirradas, segundo informações do CNE na terça-feira de manhã, dia 2. No momento da queda do site, apenas 515 votos separavam o então líder Asfura de Nasralla. Nenhum dos dois pertence ao partido LIBRE da presidente Xiomara Castro, embora Nasralla tenha sido tanto adversário quanto aliado, servindo por um tempo como vice-presidente. Asfura tem o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou cortar a ajuda ao país da América Central caso outro candidato vença. Em uma publicação na rede social Truth Social antes da eleição, o republicano apontou que, caso o empresário de 67 anos não vença a disputa presidencial, Washington "não desperdiçará" dinheiro ajudando Honduras.