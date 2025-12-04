Dirigente local dos socialistas espanhóis é investigado por assédio sexual

A justiça espanhola abriu uma investigação por suposto assédio sexual contra um dirigente local do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), segundo informado nesta quinta-feira (4), um caso constrangedor para o presidente do governo, Pedro Sánchez, que faz da luta contra a violência sexual uma de suas bandeiras. A investigação preliminar, cuja abertura foi confirmada à AFP pelo Ministério Público de Málaga, se concentra em Antonio Navarro, secretário-geral do PSOE em Torremolinos, que desde 2021 teria enviado à denunciante, também integrante do partido, centenas de mensagens "de teor sexual, insinuações e propostas não desejadas nem consentidas", segundo o jornal El País.

A delegação local do partido de esquerda pediu à direção a suspensão do dirigente, que também teria feito gestos inadequados à denunciante, segundo o El País. Este novo caso coincide com o de Francisco Salazar, socialista e ex-assessor de Pedro Sánchez. As acusações apresentadas por várias ex-colaboradoras levaram esse ex-deputado a renunciar, no início de julho, às suas funções e à direção do PSOE. Mas o caso, que por enquanto não tem consequências judiciais, voltou a ganhar relevância nos últimos dias após a publicação, na imprensa, dos relatos de suas acusadoras, que lamentaram a falta de reação da equipe de Sánchez quando apresentaram inicialmente suas denúncias. Pedro Sánchez afirma ter transformado o combate à violência contra as mulheres e a igualdade de gênero em prioridades de seu governo, como demonstra sua lei pioneira de 2022 sobre o conceito de consentimento.