Coreia do Sul confirma que seis cidadãos do país estão detidos na Coreia do Norte

A presidência da Coreia do Sul confirmou nesta quinta-feira (4) que seis cidadãos do país estão detidos há vários anos na Coreia do Norte, depois que o presidente Lee Jae-myung afirmou que estava a par da situação durante uma entrevista coletiva à imprensa estrangeira. Ao ser questionado na quarta-feira sobre os sul-coreanos detidos no Norte, Lee respondeu: "É a primeira vez que ouço falar disso".

O gabinete da presidência divulgou um comunicado no qual informa que seis cidadãos sul-coreanos, incluindo missionários cristãos e desertores norte-coreanos, permanecem presos desde suas detenções, entre 2013 e 2016, "por acusações de espionagem, entre outras". Quatro foram identificados por Pyongyang, que os acusa de espionagem, um crime que pode resultar em sentenças severas, incluindo a pena de morte. "Na atual situação, em que o diálogo e as trocas intercoreanas estão suspensos por um longo período, o sofrimento do nosso povo causado pela divisão continua", afirmou a presidência. Na entrevista coletiva de quarta-feira, Lee recorreu ao seu conselheiro de Segurança Nacional, Wi Sung-lac, para responder à pergunta.