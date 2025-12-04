Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coreia do Sul confirma que seis cidadãos do país estão detidos na Coreia do Norte

Autor AFP
AFP Autor
A presidência da Coreia do Sul confirmou nesta quinta-feira (4) que seis cidadãos do país estão detidos há vários anos na Coreia do Norte, depois que o presidente Lee Jae-myung afirmou que estava a par da situação durante uma entrevista coletiva à imprensa estrangeira.

Ao ser questionado na quarta-feira sobre os sul-coreanos detidos no Norte, Lee respondeu: "É a primeira vez que ouço falar disso".

O gabinete da presidência divulgou um comunicado no qual informa que seis cidadãos sul-coreanos, incluindo missionários cristãos e desertores norte-coreanos, permanecem presos desde suas detenções, entre 2013 e 2016, "por acusações de espionagem, entre outras".

Quatro foram identificados por Pyongyang, que os acusa de espionagem, um crime que pode resultar em sentenças severas, incluindo a pena de morte.

"Na atual situação, em que o diálogo e as trocas intercoreanas estão suspensos por um longo período, o sofrimento do nosso povo causado pela divisão continua", afirmou a presidência.

Na entrevista coletiva de quarta-feira, Lee recorreu ao seu conselheiro de Segurança Nacional, Wi Sung-lac, para responder à pergunta.

Wi disse que há casos de sul-coreanos que não conseguiram retornar depois que entraram no Norte e "outros casos desconhecidos", mas não confirmou quando ocorreram as detenções. 

A aparente falta de conhecimento de Lee foi notícia na imprensa local. O jornal conservador Chosun Ilbo chamou o presidente de "desinformado".

