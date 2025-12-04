Copa do Mundo na América do Norte ganha ritmo com sorteio nos EUA

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, a maior da história do futebol, começa na sexta-feira (5) com a cerimônia do sorteio em Washington, com Donald Trump pronto para atrair uma enorme atenção. De 11 de junho a 19 de julho de 2026, 48 seleções disputarão nos Estados Unidos, no México e no Canadá o cobiçado título, vencido pela Argentina de Lionel Messi no Catar-2022.

A Copa começa a ganhar forma a partir das 12h00 locais (14h00 em Brasília) desta sexta-feira, em um espetáculo repleto de apresentações e convidados especiais, planejado sob medida pelo presidente americano. O republicano atuará como anfitrião duplo depois que sua recomendação do Kennedy Center, uma instituição que ele preside, foi aceita como sede de um sorteio que quase retornou a Las Vegas, como no Mundial de 1994. Nos limites da neutralidade política, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, cultivou uma relação estreita com o mandatário dos Estados Unidos, país que possui 11 das 16 sedes da Copa, contra três do México e duas do Canadá. Com inúmeros gestos e elogios, Infantino conseguiu um acesso privilegiado à Casa Branca e a outros cenários do poder político, mas o caráter disruptivo de Trump continua pairando sobre o grande evento do futebol.

O magnata ameaçou retirar jogos de cidades governadas pela oposição se considerar que não são "seguras" e aplica restrições migratórias que poderiam afetar torcedores estrangeiros, além de manter relações tensas com os outros governos organizadores do torneio devido às suas exigências tarifárias. Tanto a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, quanto o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, planejam viajar para um sorteio no qual, exceto surpresa, Trump será homenageado com um Prêmio da Paz recém-criado pela Fifa. - Show de estrelas -

A supermodelo Heidi Klum e o comediante Kevin Hart serão os mestres de cerimônia em um palco onde se apresentarão Andrea Bocelli, Robbie Williams e Village People, autores do hino "Y.M.C.A." que Trump adotou em sua campanha eleitoral. O ex-jogador inglês Rio Ferdinand conduzirá o sorteio com a ajuda de quatro ícones do esporte americano: Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky e Aaron Judge. O grupo terá nas mãos o destino das 48 seleções participantes, seis das quais ainda serão definidas nas repescagens intercontinentais e europeias.

Dos potes sairão 12 grupos de quatro equipes em um processo com restrições e regras novas que têm como cabeças de chave a Argentina, campeã mundial e da América, e a Espanha, campeã europeia. Caso terminem líderes de suas chaves, as equipes lideradas por Messi e Lamine Yamal só poderiam se encontrar na final no MetLife Stadium em East Rutherford, nos arredores de Nova York. França e Inglaterra, outras nações com as melhores classificações no ranking da Fifa, também não se enfrentariam até pelo menos as semifinais.