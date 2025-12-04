Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Copa do Mundo na América do Norte ganha ritmo com sorteio nos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, a maior da história do futebol, começa na sexta-feira (5) com a cerimônia do sorteio em Washington, com Donald Trump pronto para atrair uma enorme atenção.

De 11 de junho a 19 de julho de 2026, 48 seleções disputarão nos Estados Unidos, no México e no Canadá o cobiçado título, vencido pela Argentina de Lionel Messi no Catar-2022.

A Copa começa a ganhar forma a partir das 12h00 locais (14h00 em Brasília) desta sexta-feira, em um espetáculo repleto de apresentações e convidados especiais, planejado sob medida pelo presidente americano.

O republicano atuará como anfitrião duplo depois que sua recomendação do Kennedy Center, uma instituição que ele preside, foi aceita como sede de um sorteio que quase retornou a Las Vegas, como no Mundial de 1994. 

Nos limites da neutralidade política, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, cultivou uma relação estreita com o mandatário dos Estados Unidos, país que possui 11 das 16 sedes da Copa, contra três do México e duas do Canadá. 

Com inúmeros gestos e elogios, Infantino conseguiu um acesso privilegiado à Casa Branca e a outros cenários do poder político, mas o caráter disruptivo de Trump continua pairando sobre o grande evento do futebol. 

O magnata ameaçou retirar jogos de cidades governadas pela oposição se considerar que não são "seguras" e aplica restrições migratórias que poderiam afetar torcedores estrangeiros, além de manter relações tensas com os outros governos organizadores do torneio devido às suas exigências tarifárias. 

Tanto a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, quanto o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, planejam viajar para um sorteio no qual, exceto surpresa, Trump será homenageado com um Prêmio da Paz recém-criado pela Fifa.

- Show de estrelas -

A supermodelo Heidi Klum e o comediante Kevin Hart serão os mestres de cerimônia em um palco onde se apresentarão Andrea Bocelli, Robbie Williams e Village People, autores do hino "Y.M.C.A." que Trump adotou em sua campanha eleitoral. 

O ex-jogador inglês Rio Ferdinand conduzirá o sorteio com a ajuda de quatro ícones do esporte americano: Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky e Aaron Judge. 

O grupo terá nas mãos o destino das 48 seleções participantes, seis das quais ainda serão definidas nas repescagens intercontinentais e europeias. 

Dos potes sairão 12 grupos de quatro equipes em um processo com restrições e regras novas que têm como cabeças de chave a Argentina, campeã mundial e da América, e a Espanha, campeã europeia.

Caso terminem líderes de suas chaves, as equipes lideradas por Messi e Lamine Yamal só poderiam se encontrar na final no MetLife Stadium em East Rutherford, nos arredores de Nova York. 

França e Inglaterra, outras nações com as melhores classificações no ranking da Fifa, também não se enfrentariam até pelo menos as semifinais.

O quarteto integrará o primeiro dos quatro potes junto com as três equipes anfitriãs, além de Brasil, Holanda, Bélgica, Alemanha e Portugal.

Cristiano Ronaldo, em outro marco desta edição, terá a oportunidade de alcançar um recorde de seis Copas do Mundo disputadas, assim como Messi, que ainda hesita em confirmar sua presença, apesar de continuar balançando as redes com sua seleção e o Inter Miami.

- Ameaças nos potes -

Pelo futebol latino-americano, Colômbia, Uruguai e Equador estarão no segundo pote e Panamá e Paraguai, no terceiro.

No quarto pote estarão os sobreviventes das repescagens. Se a Itália conseguir sua primeira classificação para um Mundial desde 2014, alguma seleção favorita poderá enfrentar uma tetracampeã mundial ainda na fase de grupos.

A ampliação do torneio de 32 para 48 equipes também favoreceu o acesso de pequenas nações como Cabo Verde ou Curaçao, frustrando ainda mais seleções excluídas como Costa Rica, Nigéria e Camarões. 

Os dois primeiros classificados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros, avançarão para a fase eliminatória, que desta vez começará por uma rodada de 16 avos de final.

O sorteio também revelará o adversário do México na partida de abertura, que será disputada no mítico estádio Azteca, na Cidade do México. 

A Fifa divulgará o calendário completo de sedes e horários dos 104 jogos a partir de sábado (6).

