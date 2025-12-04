Copa do Mundo de 2026 já sente a mão firme de Trump, um anfitrião controverso

Organizar uma Copa do Mundo de futebol renovada com 48 seleções já é uma tarefa difícil, um desafio para 2026 ao qual se propuseram Canadá, Estados Unidos e México. Mas quando o anfitrião se chama Donald Trump, a coisa se torna mais complicada. A seis meses do apito inicial de um dos eventos esportivos mais seguidos do mundo, o imprevisível presidente dos Estados Unidos está complicando a organização ao pressionar seus vizinhos canadenses e mexicanos, ameaçar realocar partidas e impor restrições aos vistos.

- Qual será o impacto na política migratória? - Espera-se que milhões de espectadores estrangeiros visitem os três países anfitriões, especialmente os Estados Unidos, onde ocorrerá a maioria das partidas. Mas os visitantes chegarão a um país liderado por um governante que fez da política anti-imigração o pilar de seu mandato, com campanhas de deportações em massa. E ele continua apertando os parafusos: após o ataque a dois soldados na semana passada, a poucos metros da Casa Branca, Trump suspendeu a emissão de vistos para cidadãos de 19 países, incluindo Haiti e Irã, dois classificados para a Copa do Mundo.

Teerã anunciou que boicotará o sorteio do Mundial, que ocorrerá na sexta-feira em Washington, com a presença de Trump, após os Estados Unidos recusarem emitir vistos para vários membros de sua delegação. - Exceções no futebol? - O presidente americano afirma que, em determinadas circunstâncias, o processo pode ser agilizado, porém obter vistos pode levar semanas ou até meses.

O líder republicano diz que está implementando um "passe Fifa" que permitirá que qualquer pessoa com ingresso para uma partida da Copa do Mundo obtenha uma consulta mais rapidamente. De qualquer forma, "seu ingresso não é um visto", advertiu o secretário de Estado americano, Marco Rubio. As condições para entrar nos Estados Unidos não serão relaxadas: "A única diferença é que estamos priorizando os pedidos", disse Rubio.

- Trump mudará os jogos? - A sombra do mandatário republicano paira sobre algumas cidades anfitriãs, todas lideradas por democratas. Los Angeles, por exemplo, prevê sediar oito partidas; San Francisco, seis; e Seattle também seis.