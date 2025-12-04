Caça F-16 da Força Aérea cai no deserto da Califórnia; piloto sobrevive

Um caça F-16 da equipe de demonstração de elite da Força Aérea dos Estados Unidos, os Thunderbirds, caiu no deserto do sul da Califórnia na quarta-feira, 4, mas o piloto conseguiu se ejetar com segurança, informou o exército norte-americano. O piloto estava sendo tratado em um hospital por ferimentos que não representavam risco de vida, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Condado de San Bernardino.

O F-16C Fighting Falcon caiu por volta das 10h45 durante uma missão de treinamento "sobre espaço aéreo controlado na Califórnia", segundo um comunicado da Base Aérea de Nellis, em Nevada. O Corpo de Bombeiros informou que atendeu a uma "emergência aérea" perto de Trona, uma comunidade não incorporada no deserto de Mojave, cerca de 290 quilômetros ao norte de Los Angeles. Em 2022, um F/A-18E Super Hornet da Marinha caiu perto de Trona, matando o piloto. O acidente desta quarta-feira está sendo investigado e mais informações serão divulgadas pelo Escritório de Assuntos Públicos da 57ª Ala, informou o comunicado da Força Aérea.