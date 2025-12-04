Bologna vence Parma no fim (2-1) e avança às quartas de final da Copa da Itália

Em sua partida de estreia na competição, jogando em casa, os atuais campeões saíram atrás no placar com um gol do atacante polonês Adrian Benedyczak (13').

Com um gol no fim do argentino Santiago Castro, o Bologna avançou para as quartas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira (4), ao derrotar o Parma de virada por 2 a 1.

Antes do intervalo, o inglês Jonathan Rowe empatou (38'), mas o Bologna só garantiu a vitória nos minutos finais. Castro, ex-Vélez Sarsfield, cabeceou para o gol após um cruzamento do sueco Emil Holm, sem chances para o goleiro espanhol Vicente Guaita (89').

Nas quartas de final, o Bologna vai enfrentar o vencedor do outro jogo desta quinta-feira, entre Lazio e Milan.

Os 'rossoneri', que atualmente dividem a liderança da Serie A com o Napoli, perderam a final da Copa da Itália de 2025 para o Bologna, que conquistou assim seu primeiro título desde 1974.

Até o momento, os pesos-pesados do futebol italiano avançaram para as quartas de final, com a Juventus se classificando na terça-feira e Napoli e Inter de Milão na quarta-feira.