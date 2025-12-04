Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bologna vence Parma no fim (2-1) e avança às quartas de final da Copa da Itália

Autor AFP
Tipo Notícia

Com um gol no fim do argentino Santiago Castro, o Bologna avançou para as quartas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira (4), ao derrotar o Parma de virada por 2 a 1. 

Em sua partida de estreia na competição, jogando em casa, os atuais campeões saíram atrás no placar com um gol do atacante polonês Adrian Benedyczak (13').

Antes do intervalo, o inglês Jonathan Rowe empatou (38'), mas o Bologna só garantiu a vitória nos minutos finais. Castro, ex-Vélez Sarsfield, cabeceou para o gol após um cruzamento do sueco Emil Holm, sem chances para o goleiro espanhol Vicente Guaita (89').

Nas quartas de final, o Bologna vai enfrentar o vencedor do outro jogo desta quinta-feira, entre Lazio e Milan.

Os 'rossoneri', que atualmente dividem a liderança da Serie A com o Napoli, perderam a final da Copa da Itália de 2025 para o Bologna, que conquistou assim seu primeiro título desde 1974. 

Até o momento, os pesos-pesados do futebol italiano avançaram para as quartas de final, com a Juventus se classificando na terça-feira e Napoli e Inter de Milão na quarta-feira.

--- Resultados desta quinta-feira da Copa da Itália:

(+) Bologna - Parma 2 - 1

(17h00) Lazio - Milan

Já disputados:

(+) Juventus - Udinese 2 - 0

(+) Atalanta - Genoa 4 - 0

(+) Napoli - Cagliari 1 - 1 (9 a 8 nos pênaltis)

(+) Inter de Milão - Venezia 5 - 1

A serem disputados:

Terça-feira, 13 de janeiro de 2026

Roma - Torino

Terça-feira, 27 de janeiro de 2026

Fiorentina - Como

(+) classificados para as quartas de final.

