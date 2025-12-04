Bill Gates alerta sobre aumento 'trágico' na mortalidade infantil devido a cortes em ajudas

A mortalidade infantil registrará este ano um aumento "trágico" no mundo devido aos cortes na ajuda internacional por parte dos países ocidentais, alertou nesta quinta-feira (4) o bilionário Bill Gates em uma entrevista à AFP. O cofundador da Microsoft fez essas declarações após a publicação de um relatório da Fundação Gates, que aponta que 4,8 milhões de crianças terão morrido antes de completar cinco anos em 2025, o que representa o primeiro aumento desse número desde o início do século.

Essa projeção constitui uma "tragédia" para Gates, que observa um retrocesso provavelmente inevitável, já que o número de mortes infantis não parava de diminuir desde os cerca de 10 milhões anuais registrados no começo dos anos 2000. Tanto para o bilionário quanto para os autores do relatório, a razão se deve à tendência geral dos países ocidentais de reduzir sua ajuda financeira ao exterior. Os Estados Unidos tomaram as medidas mais emblemáticas desde o retorno do republicano Donald Trump à presidência. Gates, especificamente, criticou a atuação de outro bilionário, Elon Musk, que durante vários meses dirigiu o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), criado pelo presidente para cortar gastos públicos.

Embora o Doge já tenha sido dissolvido, Musk decidiu reduzir drasticamente a ajuda americana, em particular a da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USaid). – Vacinação – Essa política "sem dúvida causou inúmeras mortes", denunciou Gates, que afirma estar agora "dialogando" com Trump para limitar os danos. "Eu o encorajo a restabelecer as ajudas, ou pelo menos a reduzi-las só um pouco", explicou. "Não tenho certeza de que vá conseguir", disse.

Gates também mencionou a retirada do financiamento internacional destinado à Gavi, uma organização que reúne atores públicos e privados com o objetivo de acelerar os esforços de vacinação em todo o mundo. Essa decisão ocorre em um contexto no qual o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., conhecido por suas posições céticas em relação às vacinas, multiplica declarações infundadas nesse sentido. Gates denunciou as posições "amplamente desacreditadas e falaciosas" de Kennedy sobre a ideia de que "não se deveria recorrer à vacinação infantil".

"Embora a Fundação Gates colabore com todas as administrações — e encontremos pontos em comum com o ministro Kennedy no que diz respeito às vacinas —, temos opiniões fundamentalmente opostas sobre o papel que elas desempenharam no mundo", apontou. Além dos Estados Unidos, o bilionário destacou que a diminuição "desproporcional" da ajuda internacional era uma tendência generalizada entre os países ocidentais e incluía também França, Alemanha e Reino Unido. O alerta lançado por Gates e sua fundação — criada em 2000 junto com sua esposa Melinda, de quem agora está divorciado — coincide com outros estudos.