Alexander-Arnold ficará afastado por cerca de dois meses devido a lesão na coxa

O ex-jogador do Liverpool deu a assistência para o primeiro gol do Real Madrid na vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao na quarta-feira, sua primeira assistência em LaLiga, mas deixou o campo no segundo tempo devido a essa contusão.

O lateral-direito do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, sofreu uma lesão na coxa esquerda, anunciou o clube nesta quinta-feira (4), e a imprensa espanhola noticiou que o defensor inglês ficará afastado dos gramados por aproximadamente dois meses.

O time 'merengue' afirmou em um comunicado à imprensa que, após exames, foi diagnosticada uma "lesão muscular na parte frontal da coxa" da perna esquerda.

O jornal Marca noticiou que o jogador de 27 anos perderá pelo menos dois meses da temporada, cerca de dez jogos, incluindo partidas da Liga dos Campeões contra Manchester City, Monaco e Benfica.

Esta é a segunda lesão de Alexander-Arnold nesta temporada, após um problema na panturrilha em setembro.

Sua ausência é um duro golpe para o Real Madrid, já que o outro lateral-direito do time, Dani Carvajal, também está lesionado e a expectativa é de que só volte após um mês pelo menos.