Alerta de Trump e o temor das companhias aéreas: é seguro voar na Venezuela?

Uma advertência dos Estados Unidos sobre "aumentar a precaução" ao sobrevoar a Venezuela devido ao aumento da atividade militar no Caribe gerou uma fuga das companhias aéreas estrangeiras, deixando o país praticamente isolado do mundo. O espaço aéreo sob responsabilidade da Venezuela, o FIR Maiquetía, ocupa 1,2 milhão de km², incluindo a zona próxima ao destacamento marítimo ordenado pelo presidente Donald Trump desde agosto para combater o narcotráfico.

O maior porta-aviões do mundo está no Caribe junto com uma frota de navios de guerra, caças e milhares de tropas. E o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, insiste que o objetivo real das manobras é derrubá-lo. A pressão dos Estados Unidos não cessou. A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) emitiu um aviso às companhias comerciais, que Trump complementou com uma mensagem em sua rede social. "A todas as companhias aéreas, pilotos, narcotraficantes e traficantes de pessoas, por favor considerem que o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela está completamente fechado", escreveu. As companhias aéreas estrangeiras suspenderam temporariamente suas conexões com o país, que respondeu vetando suas operações na Venezuela. A panamenha Copa Airlines e sua subsidiária de baixo custo Wingo foram as últimas a suspender suas rotas, inicialmente por dois dias.

- Espaço aéreo bloqueado? - Não há uma proibição formal além do anúncio de Trump nas redes sociais. "Na prática, está fechado", explica à AFP Oscar Palma, especialista em segurança e professor da Universidade do Rosário, na Colômbia.

Para Palma, "a negação do espaço aéreo contra um inimigo passa pela capacidade, disponibilidade e vontade de derrubar qualquer aeronave que está cruzando". Ele "está realmente disposto a cumprir este tipo de norma pela força? Temos dúvidas, mas com o governo Trump muitas vezes não se sabe", acrescenta. Desde o início de setembro, os Estados Unidos bombardearam cerca de 20 embarcações que supostamente transportavam drogas, deixando 83 mortos. O governo do republicano enfrenta pressão interna por um segundo bombardeio a uma destas embarcações, depois que o primeiro míssil não matou toda a tripulação. Analistas concordam que esta situação pode esfriar ou deter os esforços contra Maduro.

- Quem voa? - Os voos da Copa e da Wingo previstos para quinta-feira aparecem como 'cancelados' na já reduzida tabela do terminal internacional do aeroporto de Maiquetía, perto do centro de Caracas. Esperam-se apenas quatro partidas e três chegadas durante todo o dia: Curaçao, Havana e Bogotá, operadas por companhias aéreas venezuelanas.