Alemanha começa a operar novo e potente escudo antimísseis

Arrow 3 é um dos equipamentos mais avançados do mundo contra mísseis balísticos intercontinentais. O que está por trás desse novo sistema e como ele deverá proteger não só o país como parceiros europeus?A Alemanha integra a partir nesta quarta-feira (03/12) em seu sistema de defesa o Arrow 3, projetado para neutralizar mísseis de grande altitude bem antes de eles reentrarem na atmosfera terrestre. As Forças Armadas Alemãs (Bundeswehr) pretendem interceptar mísseis balísticos durante sua trajetória até o espaço. A introdução do sistema é considerada uma resposta direta à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e à crescente ameaça representada pelos modernos mísseis de longo alcance. O Arrow 3 é um componente fundamental do realinhamento da política de segurança da Alemanha desde 2022 – a chamada "Zeitenwende" (virada de época) – que inclui um aumento significativo nos gastos com defesa e o desenvolvimento de um sistema europeu de defesa aérea em camadas. O risco de um ataque direto com mísseis a partir de grandes altitudes ou do espaço é considerado baixo para a Alemanha e a Europa. No entanto, países como a Rússia possuem mísseis balísticos de longo alcance capazes de atingir altitudes extremas e que podem representar uma séria ameaça. Até agora, a Alemanha não tinha uma resposta militar a essa possibilidade. Análises da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan ) já alertavam há tempos para uma lacuna de segurança na Europa. O Arrow 3 visa preencher essa lacuna. Precisão em vez de explosão O sistema de defesa antimíssil Arrow 3 foi desenvolvido em conjunto por Israel e pelos EUA e está entre os sistemas mais avançados do mundo para interceptar mísseis balísticos intercontinentais. O sistema de defesa aérea IRIS-T cobre curtos alcances de até aproximadamente 15 quilômetros, enquanto o Patriot cobre médios alcances de até cerca de 50 quilômetros – juntos, eles fornecem proteção em altitudes de até aproximadamente 50 quilômetros. Já o Arrow 3 protege contra ameaças de longo alcance e em grandes altitudes. Ele pode interceptar mísseis que se aproximam a altitudes de até 100 quilômetros – na transição para o espaço – e atinge um alcance de até 2.400 quilômetros. Juntos, esses três sistemas formam um sistema de defesa antimíssil multicamadas. O Arrow 3 é considerado tecnologicamente avançado. No entanto, tem um preço elevado: estima-se que um único míssil interceptor do modelo custe vários milhões de euros. O Patriot e o IRIS-T são significativamente mais baratos e podem ser empregados em maior número em caso de emergência. O Arrow 3 opera com base no princípio de hit-to-kill: o míssil interceptado é destruído não por explosivos, mas por impacto direto. O míssil interceptor atinge o alvo em sua trajetória antes de este reentrar na atmosfera terrestre. Isso resulta em menos detritos do que uma explosão de um dispositivo explosivo convencional, aumentando assim a segurança sobre áreas povoadas. Essa capacidade exige um sistema de orientação preciso. A ogiva também possui sensores próprios para correção de rumo durante a aproximação.. Proteção contra mísseis balísticos rápidos Semelhante ao Patriot, o Arrow 3 consiste em três componentes móveis principais: um radar de alerta antecipado para detecção rápida de trajetória, um sistema de gerenciamento de combate para análise de ameaças para determinação de medidas de interceptação, e um lançador móvel para os mísseis interceptores. O sistema foi projetado principalmente para interceptar mísseis balísticos. Essas armas, após o lançamento, seguem uma trajetória determinada pela gravidade. Inicialmente, são aceleradas pelo motor do foguete, ascendem a grandes altitudes e, às vezes, podem até atingir o espaço. Finalmente, caem sobre o alvo. Diferente dos mísseis de cruzeiro, que são controlados ativamente durante todo o voo, os mísseis balísticos são guiados apenas durante a fase de lançamento. Eles são particularmente difíceis de interceptar porque voam a velocidades extremamente altas, percorrem grandes distâncias e atingem altitudes elevadas na atmosfera. Mísseis balísticos intercontinentais modernos, como o russo Sarmat, por exemplo, alcançam velocidades superiores a 20 mil quilômetros por hora. Holzdorf é ponto de partida O primeiro local para o sistema de defesa antimíssil é o aeródromo militar de Holzdorf, perto de Schönewalde, ao sul de Berlim, localizado na fronteira entre os três estados alemães de Brandemburgo, Saxônia-Anhalt e Saxônia. No local, estão sendo testados pessoal, procedimentos e a integração à rede de defesa aérea da Otan. Holzdorf serve como ponto de partida para o desenvolvimento de um escudo protetor nacional contra mísseis de longo alcance. Outros dois locais estão planejados na Baviera e em Schleswig-Holstein. A capacidade total de proteção do sistema Arrow 3 é esperada para ser alcançada até 2030. Ao distribuir os sistemas por vários locais, a intenção é garantir que a proteção permaneça eficaz mesmo se componentes individuais falharem em uma emergência. O Arrow 3 foi oficialmente colocado em funcionamento por Israel no início de 2017. Ao contrário do conhecido sistema de defesa antimíssil Domo de Ferro, que defende principalmente contra ataques de mísseis disparados da Faixa de Gaza e do Líbano, o Arrow 3 foi projetado especificamente para mísseis de longo alcance. Com sua implantação na Alemanha, o sistema passará a fazer parte, pela primeira vez, da Iniciativa Escudo Celeste Europeu (ESSI), um projeto europeu de defesa aérea e antimísseis proposto originalmente pela Alemanha e criado em 2022. Maior acordo de armas entre Alemanha e Israel No final de setembro de 2023, Alemanha e Israel acertaram em Berlim a compra do sistema de mísseis Arrow 3 – o maior acordo de armas já firmado por Israel. O negócio está avaliado em aproximadamente 3,3 bilhões de euros (R$ 20,5 bilhões). Parte desse valor é destinada a pacotes de manutenção e suporte, projetados para garantir a operação do sistema por décadas. No entanto, o acordo é mais do que apenas um negócio multimilionário. Ele fortalece a parceria de segurança entre a Alemanha e Israel. Para a Europa, o Arrow 3 também representa um passo rumo a uma maior independência de sistemas dos EUA. Autor: Ralf Bosen