Trump se dispõe a publicar vídeo de 2º ataque contra suposta 'narcolancha'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (3) que está disposto a divulgar o vídeo de um segundo ataque letal contra uma lancha supostamente utilizada por narcotraficantes no Caribe, que matou duas pessoas que haviam sobrevivido ao primeiro míssil. "Não sei o que eles têm, mas seja o que for, não há nenhum problema, vamos publicar", declarou o presidente republicano a jornalistas no Salão Oval, referindo-se aos responsáveis militares pela operação.

O primeiro ataque dos Estados Unidos contra uma lancha no Mar do Caribe, em 2 de setembro, deixou 11 mortos, segundo divulgaram o próprio Trump e seu secretário de Defesa, Pete Hegseth. Recentemente, a Casa Branca confirmou que houve um segundo ataque no contexto dessa operação em águas do Caribe. Esse segundo impacto matou sobreviventes que estavam na água após o primeiro míssil. "Paramos todos os barcos. Eliminamos todos", comemorou Trump.

Segundo ele, cada ataque resultou em vidas americanas salvas graças à destruição dos supostos carregamentos de drogas. Esse segundo ataque contra pessoas que flutuavam em águas internacionais é considerado um possível crime de guerra por legisladores democratas, que prometeram pressionar para que haja uma investigação no Congresso. Tanto a Casa Branca quanto o Pentágono afirmam que Hegseth não teve relação com essa decisão e responsabilizam o almirante que supervisionou a operação.

Trump insistiu em que haverá ataques contra alvos em terra "muito em breve" e revelou que manteve uma conversa muito breve com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. "Eu disse apenas algumas coisas para ele", explicou. "É muito mais do que uma campanha de pressão", acrescentou, sem dar mais detalhes.