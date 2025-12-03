Trump diz que fará "ataques terrestres a narcoterroristas em breve", sem citar Venezuela

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 03, que os EUA farão ataques terrestres a narcoterroristas em breve, mas sem citar diretamente a Venezuela. "Apoio a decisão de neutralizar embarcações de drogas", disse ele em coletiva de imprensa, fazendo referência ao recentes ataques militares no mar do Caribe e nos arredores da América Latina.

Sobre a guerra da Ucrânia, o republicano comentou que o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, teve uma reunião "razoavelmente boa" o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira, 02. "Vamos ver o que acontece; minha impressão da reunião é que Putin quer acabar a guerra", acrescentou.