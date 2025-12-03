Real Madrid vence Athletic Bilbao e mantém perseguição ao Barcelona

Com dois gols do astro Kylian Mbappé (7' e 59') e um de seu compatriota Eduardo Camavinga (42'), o time comandado pelo técnico Xabi Alonso encerrou uma série de três empates consecutivos na competição.

O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0 nesta quarta-feira (3), em San Mamés, em jogo adiantado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol, e se colocou a um ponto do líder Barcelona, que na terça-feira bateu o Atlético de Madrid por 3 a 1.

O jogo em Bilbao, antecipado devido à disputa da Supercopa da Espanha em janeiro, teve o protagonismo de Mbappé, que em sua segunda visita à casa do Athletic compensou o pênalti perdido na derrota sofrida na temporada passada.

O time basco, por sua vez, segue sem emendar uma sequência de resultados positivos e fica apenas na oitava posição da tabela.

O Athletic terá uma sequência dura contra adversários complicados nos próximos jogos, contra Atlético de Madrid no Espanhol e Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

--- Jogos antecipados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):