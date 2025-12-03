PF investiga vírus que afeta ararinhas-azuis de programa de reintrodução

A Polícia Federal (PF) informou nesta quarta-feira (3) que investiga a disseminação de um vírus potencialmente letal que afeta a ararinha-azul (Cyanopsitta spixii), uma das aves mais raras do mundo. A preservação da ave é alvo de disputa entre criadores particulares e autoridades brasileiras.

A espécie havia sido declarada extinta na natureza há 25 anos. Em 2020, cerca de 20 ararinhas-azuis criadas em cativeiro foram trazidas da Alemanha para serem reintroduzidas em seu habitat natural, na Caatinga do Nordeste brasileiro. Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Biodiversidade e Meio Ambiente (ICMBio) informou que as 11 ararinhas restantes entre as que foram soltas na natureza testaram positivo para o circovírus, que pode ser letal e não tem cura. A doença provoca deformação no bico, alteração na coloração das penas e falhas no empenamento, mas não afeta humanos nem aves de produção. Autoridades identificaram outros 20 casos em exemplares que vivem em cativeiro, mas advertiram que a interpretação dos testes "não é simples". O criadouro responsável pelos animais infectados, situado em Curaçá, na Bahia, foi multado em R$ 1,8 milhão por não implementar protocolos de biossegurança para impedir a disseminação do vírus.