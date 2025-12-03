O que explica a demora do resultado das eleições presidenciais em Honduras?

Os hondurenhos estão em suspense. Três dias após as eleições, continuam sem saber quem governará o país nos próximos quatro anos devido a problemas na apuração, que registra um empate técnico. O apresentador de televisão de direita Salvador Nasralla (Partido Liberal) lidera com 40,3% dos votos, contra 39,6% do empresário conservador Nasry Asfura (Partido Nacional), que conta com o apoio do presidente americano Donald Trump.

A seguir, três fatores que explicam o caótico processo de contagem, que nesta quarta-feira (3) havia chegado a 79% das pouco mais de 19 mil atas eleitorais. - Falhas técnicas - O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) contratou uma empresa privada — a colombiana ASD — para a transmissão de dados preliminares, a apuração geral e a divulgação dos resultados das eleições gerais de domingo. Ao conceder o contrato, o CNE afirmou que a companhia havia cumprido uma "prova técnica altamente competente", mas seus sistemas registraram "problemas técnicos" que obrigaram a suspender a contagem preliminar durante a madrugada de segunda-feira.

A divulgação foi retomada ao meio-dia de terça-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu a continuidade do processo e ameaçou impor "consequências graves" caso houvesse mudança no resultado que dava então leve vantagem ao seu candidato. A ASD afirmou que a falha ocorreu devido ao "alto volume" de registros, em referência às atas de votação dessas eleições, cuja taxa de participação ainda é desconhecida. Cerca de 6,5 milhões de cidadãos estavam aptos a votar. Quando a divulgação foi retomada, Nasralla passou a liderar a contagem, embora sempre em empate técnico.

Nesta quarta, a plataforma entrou em "manutenção" sem aviso prévio, o que gerou reclamações do CNE. É "ineficiência. O processo foi grande demais para o contratado. Parece que o vencedor só será divulgado na próxima semana", comentou à AFP Fernando Cerimedo, assessor de Asfura. Após a contagem preliminar, começou uma "apuração especial" que inclui atas com possíveis inconsistências.

Em Honduras, onde as eleições presidenciais têm turno único, o vencedor pode ser proclamado com apenas um voto de diferença. - Dificuldades logísticas - Sem voto automatizado, as eleições em Honduras costumam enfrentar desafios logísticos, especialmente em regiões remotas.