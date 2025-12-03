Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nomeado por Trump para Nasa reforça desejo de retornar à Lua antes da China

Autor AFP
Jared Isaacman, nomeado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o cargo de diretor da Nasa, reafirmou nesta quarta-feira (3), perante congressistas americanos, a intenção do governo de retornar à Lua antes da China.

"Os Estados Unidos retornarão à Lua antes de nosso grande rival, e estabeleceremos lá uma presença sustentável", assegurou o empresário próximo ao bilionário Elon Musk, quase oito meses depois de uma primeira audiência. 

Isaacman já havia sido nomeado por Trump em dezembro de 2024, mas, em abril, o presidente americano retirou a indicação antes retomá-la no início de novembro. 

Tais decisões ocorrem em um contexto de tensão entre o mandatário republicano e Musk, que parecem ter feito as pazes. 

Nesta segunda audiência, Isaacman mostrou-se cauteloso em relação à Marte. Enquanto em abril ele havia declarado que priorizaria o envio de astronautas ao planeta vermelho, na quarta-feira ele enfatizou a necessidade de voltar o mais rápido possível à Lua. 

O programa Artemis da Nasa, que prevê o retorno ao satélite natural da Terra, sofreu vários atrasos nos últimos anos, em parte devido a problemas no desenvolvimento do módulo de pouso desenvolvido pela empresa SpaceX, de Musk.

