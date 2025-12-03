Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nasralla amplia vantagem sobre candidato apoiado por Trump nas presidenciais de Honduras

Autor AFP
Tipo Notícia

O apresentador de televisão Salvador Nasralla aumentou a vantagem, nesta quarta-feira (3), sobre o conservador Nasry Asfura, apoiado pelo presidente americano, Donald Trump, na caótica apuração das eleições presidenciais de Honduras.

De todo modo, Nasralla (direita) e Asfura permanecem em empate técnico três dias depois da realização das eleições, cuja contagem de votos é marcada por acusações de fraude e atrasos.

Com 79% das urnas apuradas, Nasralla, do Partido Liberal (PL), tem 40,34% dos votos frente a 39,57% de Asfura, do Partido Nacional (PN), segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE). 

O CNE interrompeu, na madrugada de segunda-feira, a divulgação dos dados, o que levou Trump a ameaçar com "consequências graves" para Honduras se decidisse "mudar os resultados" das presidenciais. A difusão foi retomada ao meio-dia de terça-feira.

Trump se tornou um protagonista na reta final do processo eleitoral, ao declarar apoio a Asfura, um empresário do setor da construção, de 67 anos, a quem considera um "amigo da liberdade". 

O presidente americano chama Nasralla de "quase comunista" por ter ocupado um alto cargo no atual governo da presidente de esquerda Xiomara Castro.

Nasralla rompeu em seguida com Castro e se declara um admirador dos presidentes de direita da Argentina, Javier Milei, e de El Salvador, Nayib Bukele.

Trump também agitou o processo eleitoral, ao conceder indulto e libertar, na segunda-feira, o ex-presidente Juan orlando Hernández (2014-2022), ex-líder do PN, condenado no ano passado a 45 anos de prisão por narcotráfico. 

Na apuração, a candidata governista, Rixi Moncada, tem 19,02% dos votos. 

