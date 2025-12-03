Napoli sofre, mas vence Cagliari nos pênaltis e vai às quartas da Copa da Itália

O Napoli, atual campeão italiano e líder da Serie A, teve dificuldades em sua estreia na Copa da Itália, mas garantiu vaga nas quartas de final nesta quarta-feira (3) após vencer o Cagliari nos pênaltis (1-1 no tempo regulamentar e 9-8 nas penalidades). O time napolitano, que abriu o placar aos 28 minutos com um gol de Lorenzo Lucca, parecia destinado a uma vitória tranquila. Mas o Cagliari empatou por meio de Sebastiano Esposito no segundo tempo (67').

Ao final do tempo regulamentar, conforme estipulado pelas regras da Copa da Itália, as duas equipes decidiram a partida nos pênaltis, sem precisar de prorrogação. O quarto cobrador do Cagliari, Mattia Felici, foi o primeiro a errar, acertando o travessão do Napoli para a alegria da torcida no Estádio Diego Armando Maradona. Mas o brasileiro Davis Neres, que poderia ter garantido a classificação para sua equipe, chutou mal e a bola foi facilmente defendida pelo goleiro Elia Caprile. Foi somente na décima cobrança do Cagliari, de Zito Luvumbo, que o goleiro do Napoli Vanja Milinkovic-Savic, especialista em pênaltis, fez sua primeira defesa. E foi decisiva, já que em seguida seu companheiro de equipe, Alessandro Buongiorno, garantiu a classificação para o seu time.

Na próxima fase, o Napoli enfrentará o vencedor do confronto entre Como e Fiorentina, marcado para o final de janeiro. As oitavas de final continuam nesta quarta-feira com o duelo entre Inter de Milão e Venezia, último clube da Serie B ainda na disputa, enquanto o atual campeão Bologna recebe o Parma na quinta-feira. --- Jogos desta quarta-feira:

(+) Atalanta - Genoa 4-0 (+) Napoli - Cagliari 1-1 (9-8 nos pênaltis) Inter de Milão - Venezia

Já disputado (na terça-feira): (+) Juventus - Udinese 2 - 0 --- A serem disputados: