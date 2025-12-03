Médico que administrou cetamina a Matthew Perry é condenado a 30 meses de prisão

Um médico que forneceu cetamina ao ator da popular série "Friends" Matthew Perry, nos meses anteriores à sua overdose fatal, foi condenado a 30 meses de prisão nesta quarta-feira (3) em um tribunal de Los Angeles. Salvador Plasencia, de 44 anos, é o primeiro dos cinco acusados pela morte de Perry em outubro de 2023 a ser condenado.

O médico se declarou culpado em junho de quatro acusações de distribuição de cetamina, um anestésico utilizado de forma controlada em tratamentos para depressão e estresse pós-traumático, mas que também é abusado e vendido ilegalmente. A mãe e o padrasto do ator, que lutou por anos contra problemas de dependência, se dirigiram ao médico por meio de um comunicado apresentado ao tribunal. "A recuperação de Matthew dependia de que você dissesse NÃO", escreveram Suzanne Perry e Keith Morrison, de acordo com jornalistas presentes no tribunal. "Seus motivos? Não conseguimos imaginar. Um médico que dedica sua vida a ajudar os outros?", acrescentaram.

A defesa de Plasencia afirmou após a audiência que o médico lamentava suas ações. "Ele não é um vilão. É alguém que cometeu graves erros em suas decisões sobre o uso não autorizado de cetamina", destacaram as advogadas Karen Goldstein e Debra White em comunicado. "Ele lembrará para sempre os erros que cometeu durante os 13 dias em que tratou Perry", acrescentaram.

Plasencia entregou sua licença profissional e ficou sob custódia. A morte de Perry, aos 54 anos, chocou os fãs de "Friends" ao redor do mundo. Plasencia não forneceu a dose fatal de cetamina a Perry, mas forneceu a droga ao ator nas semanas anteriores a ele ser encontrado morto em uma banheira de hidromassagem em sua residência em Los Angeles.

- Outras sentenças - Outro médico, Mark Chavez, se declarou culpado em outubro de conspirar para fornecer cetamina a Perry. Plasencia teria comprado cetamina de Chavez e vendido ao ator americano-canadense a preços extremamente inflacionados.