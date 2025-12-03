Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 200 celebridades pedem libertação de líder palestino

Mais de 200 celebridades pediram nesta quarta-feira (3), em carta aberta, a libertação de Marwan Barghouti, líder palestino preso em Israel desde 2002.

Ex-líder do Fatah, Barghouti, 66, defende uma solução política para o conflito com Israel. Apelidado de "Mandela palestino" por seus apoiadores, ele é conhecido por sua luta contra a corrupção e citado como possível sucessor do presidente palestino, Mahmoud Abbas.

A carta, à qual a AFP teve acesso, reúne astros como o ator espanhol Javier Bardem, a escritora francesa e ganhadora do Nobel Annie Ernaux e o cantor Sting. Os ex-jogadores de futebol Éric Cantona e Gary Lineker também manifestaram seu apoio.

"Expressamos nossa preocupação profunda com a detenção contínua de Marwan Barghouti, os maus-tratos que ele sofre e a negação de seus direitos legais na prisão", diz o documento, que pede "às Nações Unidas e aos governos do mundo que trabalhem ativamente" pela sua libertação.

A iniciativa faz parte da campanha internacional Liberte Marwan, lançada por sua família. A maioria dos signatários já havia se pronunciado publicamente em favor do fim do conflito na Faixa de Gaza.

Barghouti foi condenado a cinco penas de prisão perpétua por um tribunal israelense, que o declarou culpado de participação em ataques letais durante a Segunda Intifada (2000-2005). Israel se negou a libertá-lo como parte das trocas de prisioneiros realizadas desde o começo do conflito atual na Faixa de Gaza.

